Bom dia! Foi apresentado um projecto para dois hotéis Ibis na ‘Quinta Escuna’, em Santa Cruz. É este o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, onde explicamos que no dia em que a Câmara autarquia aprovou a expropriação da Quinta Escuna, a empresa Tijolo Branco, dona da propriedade, entregou na Secretaria do Turismo um projecto para a construção de duas unidades, com 328 quartos no total, da marca francesa Accor Hotels.

Eis as restantes chamadas de primeira capa desta edição:

‘Chumbos em queda na Região dispensam solução de Costa’

A proposta do Governo da República para acabar com as reprovações nas escolas não terá acolhimento na Madeira. Já no Ensino Superior há investigadores que temem perder emprego na UMa, enquanto a Educação Ambiental chega a 17 mil alunos e professores. Por outro lado, o ensino doméstico continua sem expressão na ilha (Páginas 2 à 7);

‘Cafôfo já é socialista’

António Costa e Emanuel Jardim Fernandes foram os proponentes da militância agora efectivada (Página 13);

‘Carlão regressa para actuações no Funchal’

Na vertente cultural, saiba que uma das vozes mais icónicas do hip-hop vem dar ‘showcase’ ao Copacabana em Dezembro e está confirmado no festival Summer Opening’20 (Páginas 34 e 35); Um MC nacional, de seu nome Phoenix RDC, irá animar o baile da ‘Francisco Franco’ (Página 36) e Raminhos traz nova comédia à Região (Página 28);

‘Arte traz mais gente e negócios à baixa’

Câmara do Funchal dá sequência ao projecto ‘Adopte Uma Loja’ (Página 11); Autarquia, DECO e comércio atentos ao Natal (Página 14); XVII Feira das Vontades reúne 24 instituições (Página 37).

Tenha um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.