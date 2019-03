Doação de bens para Moçambique decorre no armazém da Câmara do Funchal em São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal associou-se à campanha de angariação de bens essenciais denominada ‘A Caminho de Moçambique’, desencadeada na região pelas associações Monte de Amigos, CASA, EAPN Madeira, Madeira Emergência e OLHO.TE, com vista à doação de alimentos não perecíveis secos (feijão, grão, ervilhas, entre outros), medicamentos antipiréticos (analgésicos, anti-malária, anti-cólera) e produtos de limpeza (lixívia, barras de sabão, panos, entre outros).

Os bens doados podem ser entregues, a partir de hoje, no armazém da Câmara Municipal em São Martinho, nomeadamente no Caminho do Arieiro, n.º 92, nos dias úteis, entre as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 17h30.

Esta campanha está em coordenação com a campanha que está a ser desenvolvida pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), a Câmara Municipal de Lisboa e a Embaixada de Moçambique em Lisboa.

A Câmara Municipal do Funchal apela, assim, todos os madeirenses, sociedade civil, entidades públicas e privadas, associações e empresas a participarem nesta campanha de ajuda humanitária a Moçambique, de maneira a que possamos todos juntos fazer, uma vez mais, a diferença por um povo irmão neste momento de extrema necessidade.