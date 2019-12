Director do SEF Madeira constituído arguido por auxílio à imigração ilegal

O director regional da Madeira do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi constituído como arguido no âmbito de uma operação e investigação do próprio SEF, sob coordenação do Ministério Público. O inspector Jorge Faustino é suspeito da prática do crime de auxílio à imigração ilegal, anunciou o SEF, em comunicado, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

Esta manhã de quinta-feira, o SEF realizou buscas domiciliárias e nas instalações da Direcção Regional, onde apreendeu diverso material informático.

A investigação do SEF começou há cerca de um mês, depois de uma denúncia feita ao serviço, e irá prosseguir.