Dilectus vai receber 1,4 milhões de euros para um projecto-piloto da rede de cuidados continuados

A Dilectus-Residências Assistidas vai receber 1,4 milhões de euros, até ao final deste ano, “para fazer face às despesas inerentes ao desenvolvimento de actividades que se enquadram num programa de intervenção de cuidados continuados integrados a 45 pessoas com processo de doença de evolução prolongada ou crónica, com diferentes níveis de dependência e que não reúnam condições para serem cuidadas no domicílio ou serem internadas em contexto hospitalar para doentes agudos”.

Estas actividades estão integradas num projecto-piloto promovido pela Vice-presidência do Governo Regional, que será responsabilidade da Dilectus por via de contrato-programa. O projecto-piloto visa “assegurar a definição das condições e das actividades a realizar no âmbito do Plano de Implementação da nova estrutura da REDE, testando um modelo de intervenção de Cuidados Integrados de Longa Duração e Manutenção numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas”.

O dinheiro para a Dilectus vai sair do orçamento do IASAÚDE.