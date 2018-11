Dia sem chuva e com uns convidativos 22ºC

Um dia sem chuva, antecipa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje para o Arquipélago da Madeira e também em particular para o Funchal, que não de livra dos períodos de céu muito nublado. O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) mantendo-se do quadrante Sul e a temperatura máxima será de 22ºC. A mínima será nesta quarta-feira de 17ºC. As mesmas temperaturas apresenta hoje a Ponta do Sol.

Câmara de Lobos sobe aos 23ºC e desce aos 16ºC. Aos 16ºC desce a mínima do Caniçal e de Machico, que em máxima vão registar 20ºC e 21ºC, respectivamente. A Ponta do Pargo e Santana apresentam-se hoje com valores entre os 15ºC e os 20ºC; Santa Cruz e Porto Santo entre os 16ºC e os 21ºC e o Porto Moniz entre os 17ºC e os 21ºC. São Vicente volta a ser o que mais graus de diferença apresenta entre o valor mínimo e máximo, com 13ºC de mínima e 22ºC na parte mais quente do dia.

Quanto ao estado do mar, hoje a costa Norte apresenta ondas de Noroeste com 2 a 3 metros e a costa Sul de 1 a 1,5 metros de Sudoeste.

Se pretende ir a banhos, saiba que a água do mar está nos 20ºC.

Nos Açores, a depressão Diana encontrava-se a 1.100 km a Nordeste do Corvo, com uma pressão atmosférica no seu centro de sensivelmente 965hPa e mantendo o deslocamento para Nordeste. A rajada máxima registada foi de 138 km/h na ilha das Flores às 5h30 horas locais. Nas próximas horas prevê-se uma diminuição gradual da intensidade do vento e da agitação marítima (6 a 7 metros de Oeste), no entanto ainda poderá ocorrer chuva forte e trovoada em especial nos grupos Central e Oriental.

No continente dez distritos estão hoje e amanhã sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte. De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 18 horas de hoje e as 12h de amanhã, prevendo-se ondas com 4 a 5 metros. O IPMA colocou ainda o distrito de Viana do Castelo sob aviso amarelo devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte entre as 3h e as 12h de quinta-feira.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente pouco nublado, temporariamente com períodos de maior nebulosidade por nuvens altas, apresentando-se geralmente muito nublado no Minho e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho até final da manhã e para o final do dia.

A previsão aponta também para vento fraco, soprando moderado do quadrante Sul nas terras altas e no litoral a norte do Cabo Raso, tornando-se moderado a forte nas terras altas das regiões Norte e Centro a partir do meio da tarde, com rajadas até 75 quilómetros por hora na serra do Gerês no final do dia. Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e formação de geada no Nordeste transmontano e na Beira Alta.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 0 grau (em Bragança) e os 10 graus (em Viana do Castelo e no Porto) e as máximas entre os 8 graus (na Guarda) e os 18 (em Faro).