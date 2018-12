Dia Internacional do Voluntário celebrado amanhã na Casa de Saúde Câmara Pestana

Com vista a celebrar o Dia Internacional do Voluntário, será realizado o IV Encontro do Voluntário com vista à partilha de experiências, à promoção e à divulgação do Voluntariado e acima de tudo agradecer o trabalho dos que oferecem parte do seu tempo disponível às instituições da região. Nesse sentido, e conhecedores da importância que o voluntariado tem na região, a Casa de Saúde da Câmara Pestana recebe amanhã, 5 de Dezembro, entre as 14h30 e as 17 horas, uma conferência com Filipe Almeida e Isabel Jonet, juntamente com a apresentação de dois projectos de Voluntariado Juvenil na região, bem como, a entrega de prémios simbólicos a voluntários e instituições.

A iniciativa é organizada pela Associação Casa do Voluntário, a ADCF - Garouta do Calhau, a Cruz Vermelha – Delegação da Madeira, o Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro, a Criamar, a Casa do Povo do Curral das Freiras e a Casa de Saúde da Câmara Pestana.