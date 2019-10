Dia com nuvens e ameno

Períodos de céu muito nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h são as previsões para hoje para o Arquipélago e também particularmente para o Funchal, onde a temperatura máxima vai chegar aos 26ºC, a mínima será de 21ºC. No Porto Santo conte com um grau a menos nos dois extremos.

26ºC de máxima vai registar também o Lugar de Baixo, São Vicente e Machico, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em Câmara de Lobos, no Caniçal, em Santa Cruz e no Porto Moniz os termómetros vão subir aos 25ºC; em Santana aos 24ºC. Na Ponta do Pargo o valor mais alto nesta quarta-feira será de 23ºC.

Nas mínimas, 19ºC é o valor mais baixo, está previsto para São Vicente, Santana e Ponta do Pargo. Em Machico será de 20ºC. Lugar de Baixo, Caniçal, Santa Cruz e Porto Moniz terão mínima de 21ºC; Câmara de Lobos não desce além dos 22ºC.

No mar, a água está nos 23ºC. Hoje conte com ondas de Noroeste com 2 a 3 metros na costa Norte e com ondas de Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros na costa Sul.