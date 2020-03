Detectados 45 contactos associados ao caso positivo de coronavírus

Foi possível identificar um total de 45 contactos associados à turista holandesa, de 61 anos, que acusou resultados positivo a coronavírus, adiantou hoje a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, na conferência de imprensa de balanço à situação na Madeira.

Deste total, há nove trabalhadores da unidade hoteleira que estiveram em contacto mais directo com esta cidadã holandesa. Nenhum deles apresenta sintomas de contaminação e apenas um se queixou de “uma impressão na garganta”, como adiantou o delegado de Saúde do Funchal, Maurício Melim, também presente na conferência de imprensa. Aquele responsável disse, ainda, que a probabilidade destas pessoas estarem infectadas com a doença é extremamente baixa.

De todo o modo, ainda de acordo com Maurício Melim, foram feitos testes a 18 pessoas que estiveram em contacto com a turista, nenhum deles apresentando sintomas de contágio, esperando-se que os resultados sejam conhecidos até às 24 horas de hoje.

De resto, ainda em relação a contactos, neste momento há 238 pessoas a serem seguidas pelas autoridades de saúde, entre as quais as referidas 45 associadas a esta doente que acusou positivo.

Entretanto, há neste momento quatro casos suspeitos a aguardarem resultados às análises efectuadas, sendo dois estrangeiros, um de nacionalidade finlandesa e outro de nacionalidade paquistanesa, e dois residentes na Madeira com ligação epidemiológica a zonas de Portugal continental onde há propagação do coronavírus.

Ao todo foram já sujeitos a análises 30 casos suspeitos na Madeira, dos quais 25 resultaram negativos.

No caso concreto da turista holandesa, importa referir que viajou para a Madeira no dia 12 de Março, sem sintomas, que apenas se manifestaram no domingo. Maurício Melim revelou ainda que a turista se encontrava “clinicamente bem”, esta tarde, pouco antes da realização da conferência de imprensa.

O delegado de Saúde do Funchal explicou ainda que na unidade hoteleira estavam hospedados 126 hóspedes, a maioria dos quais não teve qualquer contacto com a turista infectada. Destes, 22 já regressaram ao seu país, 12 suecos e 10 holandeses, todos assintomáticos.

Maurício Melim referiu, ainda, que pelo facto de a turista ter chegado assintomática à Madeira “não há preocupação” com as outras pessoas que viajaram no mesmo voo. Segundo aquele responsável, as probabilidades de transmissão da doença nestas circunstâncias “é muito baixa”.