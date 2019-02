Desemprego registado em Janeiro aumentou para 16.561 pessoas

O desemprego registado na Madeira em Janeiro de 2019 atingiu 16.561 pessoas, um crescimento de 1,9% face ao mês anterior (Dezembro de 2018), mas uma redução de 4,3% face ao mês homólogo (Janeiro de 2018).

Estes números revelam que o crescimento do desemprego neste primeiro mês do ano acompanha a tendência nacional, na qual apenas nos Açores e por pouco (-0,2%) é que o número de pessoas registadas não aumentou. De notar que entre as regiões que cresceram, a Madeira teve o valor mais baixo, o que se expressa na média nacional de +3,5% para 350.772 desempregados.

Por outro lado, o número de inscritos no Instituto de Emprego da Madeira no final desse mês face a Janeiro de 2018, comparado com o das outras regiões, foi a mais modesta, uma vez que todas as outras tiveram diminuições acima dos dois dígitos. Aliás, a região que mais aproximada esteve foi precisamente os Açores, com -11,1%. A média nacional foi de uma diminuição homólogo da -15,6%.

Outro dado que fez aumentar e muito o desemprego registado na Madeira foi o número de inscritos ao longo do mês de Janeiro, que deu um salto significativo de +82,6% para 1.676 novos. A RAM obteve assim a maior variação mensal, bem acima da segunda região, os Açores (+50%) e da média nacional (+34,8%). Quanto à variação homóloga, os papéis invertem-se, com os Açores a obter o registo mais alto (+9,4%), enquanto a Madeira teve +2,8% de novos inscritos, numa média nacional que até baixou (-0,9%) face a Janeiro de 2018.

As ofertas de emprego até aumentaram em Janeiro, para 300 (final do mês), mais 24,5% do que no mês anterior, apesar da diminuição face a Janeiro do ano passado (-29,4%). A única região onde não aumentou a oferta de emprego de um mês para o outro foi nos Açores (-15,4%), mas a única região onde face ao que havia um ano antes as propostas de trabalho aumentaram foi em Lisboa e Vale do Tejo (+5,4%). No total, as ofertas pelos centros de emprego do país dispararam para 14.293, mais 16,1% do que em Dezembro e menos 15,8% do que no mês homólogo.

Durante esse mês deram entrada 245 ofertas de trabalho nos serviços do IEM, mais 99,2%, ou seja quase duplicando as novas propostas comparando com o mês anterior, ainda que uma diminuição face a Janeiro do ano passado (-16,7%).

Também as colocações oficiais através do IEM durante o mês foram 135, mais +31,1% face a Dezembro, mas menos 4,9% face a Janeiro do ano anterior.

Estes dados foram todos divulgados ontem pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (nacional), sendo que esta manhã o IEM divulgou a informação mais específica para a Madeira, acrescenta-se que foram contabilizados mais “2.248 desempregados a participarem em programas de emprego e 216 inscritos a frequentarem um curso de formação profissional, num total de 2.464 ocupados”.

Por outro lado, justifica a entidade que as novas inscrições no mês. “A evolução face ao mês anterior é muito mais acentuada (+82,6%), com o mês de Dezembro a ser, tradicionalmente, o mês que apresenta o valor mais baixo do ano e o mês de Janeiro, no extremo oposto, sendo normalmente um dos meses do ano com maior volume de inscrições”, frisa.