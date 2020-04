Desemprego em Março na Madeira sobe ligeiramente, oferta de trabalho cai drasticamente

“No dia 18 de Março foi declarado o estado de emergência em todo o país de modo a conter a propagação do vírus COVID19, com profundo impacto na actividade do IEM, desde já visível na evolução dos seus indicadores”, informa o Instituto de Emprego, para justificar o facto de se registarem quebras nas ofertas de emprego (-23%), nos pedidos de emprego (-29%) e nos inseridos no mercado de trabalho (-27,6%). Os desempregados registados apenas aumentaram 0,4% face a Fevereiro para 15.646 pessoas.

“Seguindo orientações do Governo Regional, o IEM condicionou a sua atividade desde dia 13, tendo deixado gradualmente de encaminhar pessoas para ofertas de emprego, formação ou programas de emprego, salvo situações particulares, e suspendido os prazos com efeito nas candidaturas ativas”, justifica os números. “Neste contexto, o Instituto manteve o atendimento presencial até ter sido possível desenvolver adequadamente alternativas não presenciais”.

Assim, “foram criadas e privilegiadas novas ferramentas digitais, através da página oficial do IEM, que reforçaram o atendimento telefónico e o recurso ao correio eletrónico ou ao serviço postal, tendo-se garantido a possibilidade de inscrição e requerimento de prestações de desemprego, bem como a obtenção de comprovativos de inscrição para fins sociais, serviços considerados essenciais no contexto atual”, salienta, garantindo alguma normalidade dentro desta situação anómala.

Resumindo, “no final de Março de 2020 registam-se 15.646 desempregados inscritos, o que corresponde a uma redução de 4,1% e menos 665 inscritos comparativamente ao final de Março de 2019”, ou seja, ainda sem um impacto significativo face à evolução favorável dos últimos anos e às perspectivas dramáticas que se afiguram no horizonte temporal. “Face ao final do mês anterior contam-se mais 56 inscritos, traduzindo-se numa variação de +0,4%”, refere.

“Contabilizam-se ainda 1.938 desempregados a participarem em programas de emprego e 171 inscritos a frequentarem um curso de formação profissional, num total de 2.109 ocupados”, ambos com quebras de 1,5% e 5,5% face a Fevereiro passado e reduções ainda maiores de 8,6% e 6,6%, respectivamente nos dois programas em relação a Março de 2019.

“O número de inscrições registadas ao longo do mês de Março representa um decréscimo de 27,0% face ao mês homólogo, num total de -278 novas candidaturas a emprego”, diz o IEM. “Comparativamente ao mês anterior a redução da procura é um pouco mais acentuada, com uma variação de -29,1% e menos 308 inscrições registadas”, assinala.

Por fim, “as ofertas de emprego captadas e as integrações no mercado de trabalho registadas ao longo do mês apresentam um nível significativamente inferior no mês de Março, em função das medidas de contenção do COVID19 implementadas”, conclui num resumo dos dados divulgados esta segunda-feira.