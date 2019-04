Deputados do PSD/M em Lisboa pedem “solução rápida” para aeroporto da Madeira

Os deputados do PSD/M na Assembleia da República (AR) querem ver a questão do estudo dos ventos no aeroporto da Madeira resolvida o mais rapidamente possível.

Após uma visita ao Observatório Meteorológico da Madeira, realizada esta manhã, o deputado Paulo Neves afirmou que os deputados eleitos pelo PSD/M, no Parlamento Nacional têm feito, “desde o início da legislatura, uma enorme pressão sobre várias instituições portuguesas para que façam todos os estudos que têm que ser feitos para o aeroporto”.

O deputado lembrou que se trata de um assunto importante para a Madeira por ter “grande impacto” na mobilidade dos madeirenses e na economia regional, já que a maior parte dos turistas chegam à Região através de avião.

Na visita feita ao Observatório, o deputado destacou a “boa vontade” dos responsáveis regionais do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) e também do Governo Regional que já se disponibilizou para pagar “o que fosse necessário para termos aparelhos que façam as medições que têm que ser feitas”, com vista a resolver a questão da operacionalidade do aeroporto da Madeira.

No entanto, diz que o mesmo já não acontece com algumas instituições nacionais responsáveis pelos atrasos nos procedimentos que já poderiam estar tratados.

“Não podemos continuar nesta quase ansiedade constante quanto à operacionalidade do aeroporto da Madeira”, disse Paulo Neves, salientando que os três deputados do PSD/M na Assembleia da República não são técnicos, mas, enquanto políticos, podem continuar “a pressionar para que aquilo que tem que ser feito rapidamente”.