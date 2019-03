Deputado Paulo Neves foi relator sobre o Brexit na Assembleia da República

O Deputado do PSD-Madeira na Assembleia da República, Paulo Neves, foi o autor de um Relatório sobre o Brexit, apresentado na Comissão Parlamentar de Economia na Assembleia da República, em Lisboa.

No Relatório, Paulo Neves escreve que as consequências de um eventual Brexit sem acordo serão “muito más para Portugal”, tendo em conta que o Reino Unido é o quarto cliente de Portugal, o 5.º fornecedor e o primeiro cliente em termos de serviços onde se destaca o Turismo. O Relatório da autoria do Deputado madeirense foi aprovado por todos os partidos com acento parlamentar.

Paulo Neves lembrou que, desde 2017, que o PSD (e em 2018 o PP) lembrou ao Governo, através de três diferentes Resoluções, a necessidade de legislação urgente para precaver a eventual saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. A legislação só agora entrou na Assembleia da República para ser discutida e aprovada.

Deputado defende a Madeira e os madeirenses residentes no Reino Unido

Já na Audição ao Ministro da Economia, que decorreu na Assembleia da República, Paulo Neves acusou o governo da República de estar “atrasado no que se refere a propostas legislativas para precaver um eventual não acordo de saída do Reino Unido da União Europeia”.

Nesta audição o deputado madeirense chamou à atenção do Ministro da Economia e da Secretária de Estado do Turismo para a importância do Reino Unido na economia da Madeira.

Paulo Neves lembrou que o Reino Unido é um mercado emissor de turistas muito importante para a Madeira e que no Reino Unido reside uma grande Comunidade de madeirenses que “é necessário esclarecer e defender”.