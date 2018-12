Deputado detido por condução sob efeito do álcool diz estar disponível para colaborar com a justiça

O deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), Luís Miguel Calaça, detido pela Polícia de Segurança Pública, na sequência de uma atribulada operação de fiscalização do trânsito, ocorrida na madrugada do passado dia 2 de Dezembro, no Funchal, que envolveu disparos para o ar e perseguição policial, diz que está disponível para colaborar com a justiça.

Refira-se que o DIÁRIO perguntou ao deputado social-democrata se está disponível para colaborar com a justiça, se tomará a iniciativa de levantar a imunidade parlamentar para responder a tribunal pelos crimes em causa ou se pretende aguardar pela decisão dos deputados após a notificação do tribunal.

“Face às notícias vindas a público em relação ao sucedido em 2 de Dezembro, asseguro que estou totalmente disponível para colaborar com a justiça”, respondeu o deputado eleito pelo círculo de Machico.

“Quero também garantir que pedirei à Assembleia Legislativa da Madeira o levantamento imediato da minha imunidade parlamentar, para que nada fique por esclarecer”, esclareceu Luís Calaça.

“Assumo, como sempre o fiz na minha vida pessoal e profissional, toda e qualquer responsabilidade advinda dos meus actos”, concretizou. “Só assim é que sei estar na minha vida”, concluiu.