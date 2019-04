D. Teodoro e outros madeirenses no voo inaugural da TAP para Telavive

D. Teodoro, Bispo emérito do Funchal, foi um dos peregrinos madeirenses que viajaram no voo inaugural da TAP, que faz agora ligação directa diária entre Lisboa e Telavive. O voo inaugural, acompanhado pelo Correio da Manhã, realizou-se no domingo e contou também com a presença a bordo do presidente da TAP, Antonoaldo Neves. O voo saiu do aeroporto Humberto Delgado durante a tarde e aterrou no aeroporto Ben Gurion às 21h30, depois de pouco mais de cinco horas de viagem. A viagem em sentido contrário realiza-se todos os dias também, com partida de Telavive às 5h05, e chegada a Lisboa pelas 9h00, hora de Portugal continental e Madeira.