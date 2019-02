Cuidadores informais foram tema de acção das Mulheres Socialistas

O Departamento Regional de Mulheres Socialistas organizou hoje, na Junta de Freguesia de São Martinho, uma acção de informação que abordou a temática dos cuidadores informais.

De acordo com uma nota divulgada pela estrutura feminina do PS, esta iniciativa teve por objectivos “capacitar os cuidadores informais para o apoio à pessoa dependente, conhecer as necessidades e dificuldades do cuidador informal na prestação de cuidados, abordar o enquadramento legislativo, conhecer os apoios/recursos sociais existentes e adquirir ferramentas e estratégias a aplicar nos cuidados à pessoa dependente”.

A acção deste sábado foi dividida em três módulos, conduzidos por três responsáveis. A deputada socialista Sofia Canha abordou as problemáticas associadas aos cuidados da pessoa dependente, bem como as medidas/estratégias políticas que devem ser adotadas nesta área. A jurista Daniela Aguiar apresentou o conceito de cuidador informal, analisando a legislação existente nesta matéria, quais os procedimentos existentes em termos da acção social, as prestações do sistema de protecção social e os equipamentos/ serviços disponíveis. A cuidadora informal Nélida Aguiar apresentou recomendações e medidas que devem ser implementadas neste domínio, abordou o estatuto do cuidador, bem como os exemplos dos cuidadores na Europa.

Segundo a mesma nota do PS, a iniciativa de hoje culminou com um diálogo informal com os participantes, permitindo a partilha e esclarecimentos de dúvidas.

Esta acção terá continuidade no dia 9 de Março, com outras oradoras. A enfermeira Karina Pestana dará indicações sobre a prestação de cuidados de higiene, cuidados com a pele, as transferências na cama e para a cadeira e sobre os posicionamentos adequados. A fisioterapeuta Marta Freitas vai explicar como deve ser o treino de actividades da vida diária, as actividades motoras e cognitivas como forma de estimulação, os auxiliares de marcha e advertir para as barreiras arquitectónicas. A terapeuta da fala Catarina Mendes focará os cuidados a ter no que concerne à deglutição e como lidar com a disfagia, assim como abordará a questão da comunicação.