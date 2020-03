Cristiano Ronaldo de volta à Madeira

Cristiano Ronaldo chegou por volta das duas horas da manhã de hoje à Madeira no seu jacto privado com o intuito de visitar a mãe, Dolores Aveiro, internada desde a passada terça-feira no Hospital Dr. Nélio Mendonça, que está a recuperar bem e deverá ter alta hospitalar brevemente.

Mas não só. O grave surto de coronavírus no norte de Itália pode ter levado o craque madeirense a mudar a família durante uns tempos para a Região. Com Ronaldo viajaram a companheira Georgina, os quatro filhos (Cristianinho, Eva, Mateo e Alana) e duas amas. Pelos vistos, para ficar algum tempo, dado o número de malas transportadas.

O avião privado de Cristiano Ronaldo, o Gulfstream G200, teve viagem programada para chegar à tarde. Isto porque chegou a ser colocada a possibilidade das entidades italianas adiarem todos os jogos do principal escalão do campeonato italiano, entre eles o Juventus-Inter, em virtude do coronavírus. O Parma-SPAL começou, inclusivamente, com 45 minutos de atraso, a aguardar conversações entre as autoridades governativas e a federação italiana, que decidiu manter os jogos, mas à porta fechada.

Estas indefinições motivaram o sucessivo adiamento do voo de Cristiano Ronaldo para a Madeira, que só aconteceu durante a noite de domingo.

Antes de viajar, Ronaldo disputou o jogo mil da sua carreira e apesar de não ter marcado, a Juventus venceu por 2-0 o Inter de Milão, em jogo em atraso da 26.ª jornada realizado à porta fechada, devido ao surto de Covid-19, e recuperou a liderança da Liga italiana de futebol.

Cristiano Ronaldo esteve na Madeira a 3 de Março, dia em que Dolores Aveiro sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico.

Fez-se acompanhar pela companheira Georgina Rodríguez e pelo filho mais velho, Cristianinho, mas regressou a Itália nessa mesma noite.