Crescimento económico dos últimos 72 meses “não acontece por acaso”, diz Albuquerque

Realizou-se, esta manhã, a cerimónia de entrega de pagamentos por candidaturas ao IDE, no Salão nobre do Edifício do Governo Regional. Na oportunidade, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, disse que neste fim de legislatura é importante alertar os empresários de que o crescimento económico, que tem havido nestes últimos 72 meses, “não acontece por acaso”.

“Acontece porque nós reunimos um conjunto de circunstâncias que permitiram esse crescimento”, afirmou, referindo que é preciso “estabilidade económica, social e política” para as empresas terem “a confiança necessária para correr riscos”.

Porque “ninguém gosta de trabalhar num cenário confuso”, o presidente do Governo Regional garantiu que irá continuar com políticas de “redução fiscal, de devolução de rendimentos e de facilidade de investimento para os nossos empreendedores”.