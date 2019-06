‘Cortina’ sobre o Aeroporto da Madeira fez cancelar dois voos e divergir outros cinco

Acabaram por ser seis os voos esta manhã divergidos do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, devido à má visibilidade que se instalou na zona lesta da ilha da Madeira sensivelmente entre as 9 e as 11 horas. Se até às 11 horas cinco voos estavam dados como desviados, para Porto Santo, Canárias e Portugal Continental, na última hora da manhã o mesmo viria a suceder com o avião da easyJet proveniente de Bristol, que acabou também por divergir em resultado da ‘cortina’ nublosa que impedia a aproximação à pista de Santa Cruz.

Entretanto há dois voos cancelados, chegada e partida, consequência do mau tempo. Trata-se da ligação doméstica operada pela TAP que tinha chegada à Madeira prevista para meio da manhã. Inicialmente foi dado como divergido, e posteriormente cancelado.

Agora que o tempo levantou, o movimento aéreo de e para a Madeira faz-se com regularidade e com tendência a ser normalizado nas próximas horas, já que em ‘suspenso’ estão os voos de regresso com as aeronaves que não aterraram esta manhã na Madeira, conforme previsto.