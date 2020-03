O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo lamenta o facto de a companhia aérea Binter ponderar o cancelamento das viagens entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, até ao mês de Maio, em virtude da quarentena obrigatória imposta a todos os passageiros.

Idalino Vasconcelos, mostra-se “estupefacto” com esta decisão, considerando que é uma “má notícia” para os residentes da Ilha Dourada, uma vez que a Porto Santo Line já fez saber que vai continuar a realizar viagens entre as duas ilhas.

“Julgo que é uma posição muito má por parte da Binter, uma vez que não podemos ficar sem ligações aéreas”, referiu ao DIÁRIO, adiantando que já contactou o secretario regional, Eduardo Jesus, que lhe assegurou contactos com Lisboa, para tratar desta situação com a Binter”, referiu o autarca porto-santense, salientando que o Secretário Regional do Turismo e Cultura vai tentar desbloquear esta situação junto de Lisboa, durante o dia de hoje, “para bem dos porto-santenses” que viajam diariamente para a Madeira, sobretudo para consultas ou analises médicas matinais ou mesmo para tratar de situações das suas vidas, que não têm hipóteses de as resolver na Ilha Dourada.

Esta manhã, o voo da Binter entre a Madeira e a Ilha Dourada aterrou no Porto Santo por volta das 9h30, com apenas um passageiro a bordo, regressando logo depois ao Funchal com cerca de 20 passageiros.

Perante a atitude da companhia aérea, a ilha passará a contar apenas com o Lobo Marinho.

Recorde-se que em outras concessões aéreas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, a ‘Sevenair’ tinha a sua base no Porto Santo, a SATA tinha a base na Madeira e a Aerocondor também fez do aeroporto CR7 a sua base.