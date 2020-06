Corpo de Deus celebrado na Sé com apenas um cidadão de cada paróquia do Funchal

Devido às restrições sanitárias face à pandemia da covid-19, a Solenidade do Corpo de Deus que será celebrada na próxima quinta-feira, dia 11 de Junho, pelas 17h na Sé do Funchal, presidida pelo Bispo do Funchal, além do clero deverá contar, entre os fiéis, com apenas um cidadão de cada paróquia da Diocese do Funchal.

Revelação feita está manhã pelo pároco da Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova), Toni de Sousa.

Aos fiéis avisou que a participação na cerimónia do Corpo de Deus na Sé Catedral, além dos padres, será apenas permitida a presença de “um representante de cada paróquia”, que no caso da Boa Nova serão dois: Coração de Jesus e Bom Sucesso.