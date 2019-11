Consumidores é que decidem onde e como se deve investir

Na abertura da XIII Conferência Anual de Turismo, o presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas salienta uma ordem de ideia que na economia quem decide onde se deve investir e como são os consumidores, os seus gostos e decisões, não os empresários, capitalistas e gestores.

No sector do turismo, frisa, também são os consumidores que definem que passos se deve dar para construir hotéis, número de camas, frisando que cada euro gasto por um turista é válido, sendo tão importante a estrela como o humilde paquete.

É a soberania dos consumidores que definiu também o tema desta edição da CAT, garantiu Paulo Pereira, que acredita que estamos em fim de ciclo e uma viragem no clima económico mundial à qual a pequena, insular e ultraperiférica economia regional como é a Madeira vai sofrer seguramente.

Apontou vários factores que levam a que este cenário de recessão económica aponte ao horizonte e que mesmo todas as distinções recebidas no âmbito do turismo, temos de ter a humildade de reconhecer que a a diferenciação do turismo regional é o grande desafio, a começar nas dificuldades de transportes, passando pela mudança de paradigma do consumidor mais atento às questões ambientais, ou à questão do aumento das taxas ao turista, muito provavelmente será realidade em todos os concelhos, terá de ser um modelo único de cobrança e entregue a uma entidade independente e idonia para a sua efectiva aplicação no seu objectivo.