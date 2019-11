Construção da Via Expresso Estreito - Jardim da Serra é um dos objectivos nesta legislatura, diz Albuquerque

Miguel Albuquerque diz que tem dois grandes objectivos nesta legislatura para o Jardim da Serra: a construção da Via Expresso do Estreito de Câmara de Lobos - Jardim da Serra e numa outra fase fazer a ligação entre o Jardim da Serra – Curral das Freiras. Ainda assim, o presidente do Governo Regional adverte para o facto de que a segunda obra que mencionou é cara, pelo que não sabe se haverá liquidez para avançar com a mesma.

Os anúncios foram feitos na tarde desta quarta-feira, na inauguração do Caminho Agrícola das Romeiras, em Câmara de Lobos.

Já o presidente da Junta do Jardim da Serra, Valentim Silva, disse ter gostado de ver Miguel Albuquerque na freguesia e aproveitou para pedir vários melhoramentos, como obras no saneamento básico, requalificação do centro da vila, a construção da Via Expresso e mais caminhos agrícolas.

Finalmente, o presidente da autarquia de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, disse que durante este mandato já lançou 13 candidaturas ao PRODERAM no valor de 16 milhões de euros e revelou que dois projectos para serem lançados: um no Jardim da Serra e outro na freguesia de Câmara de Lobos.