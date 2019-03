Conselho de Governo decidiu apoiar Orquestra Clássica da Madeira com 800 mil euros

O Conselho do Governo, reunido hoje em plenário na Quinta Vigia, deliberou um apoio à Orquestra Clássica da Madeira no valor de 800 mil euros, tendo em conta o “relevante papel de promoção da música e na formação de jovens músicos na Região”, quer seja através da promoção de concertos de qualidade, e no complemento educacional dos alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode”, salientou Jorge Carvalho, Secretário Regional da Educação e porta-voz das conclusões da reunião.

Foi ainda aprovado o arrendamento da Casa do Pico Ruivo à Associação dos Terrenos das Serras da Freguesia da Ilha, onde passarão a funcionar uma cafetaria e a comercialização de artesanato local e de outros materiais para a realização de actividades de âmbito cultural e educação ambiental.

A reunião deliberou ainda a declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, a expropriação das parcelas dos bens imóveis necessárias à execução dos emboquilhamentos do Túnel do Pedregal, bem como das correspondentes infraestruturas acessórias, no Sítio da Pedregal, freguesia do Campanário, e no Sítio da Ribeira da Varanda, freguesia da Ribeira Brava, no âmbito da empreitada de “Recuperação da Levada do Norte - Lanço Sul - Túnel do Pedregal”, a executar pela ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A..

Uma obra que visa “melhorar a gestão de água para regadio em regime de alta e de baixa, incluindo captação, transporte, armazenamento e distribuição ao consumidor final”, referiu Jorge Carvalho.