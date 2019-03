O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, apresentou esta tarde, no Solar do Ribeirinho, em Machico, o programa oficial do Congresso Internacional Lugares Pioneiros, que se realiza nos dias 29, 30 e 31 de Março.

A apresentação foi feita conjuntamente com o Presidente da Câmara Municipal local, Ricardo Franco, e com a Presidente da Comissão Executiva do Congresso, Cristina Trindade.

Dividido entre o Fórum Machico e o Teatro Municipal Baltazar Dias, o Congresso pretende debater temas como a construção de cidades globais, cultura, religião, ciência, inovação e empatia, com contributos de um elenco de luxo que conta com especialistas nacionais e internacionais, entre os quais se destaca o filósofo e sociólogo francês Gilles Lipovetsky.

Paulo Cafôfo demonstrou-se “convicto” de que será um “congresso extraordinário” e com um carácter abrangente, uma vez que se trata de um debate complexo, sobre várias áreas do saber de diversas partes do globo. “Acima de tudo, o que apresentamos hoje é um congresso multicultural”, realçou, destacando a iniciativa conjunta numa altura em que a Região comemora 600 anos da sua Descoberta. Relembrou a importância de descentralizar as comemorações e de fazer com que cheguem a toda a comunidade, “não só aos madeirenses, mas também a todos aqueles que não o sendo por nascença, reconhecem na ilha um lugar pioneiro”.

Para o Presidente da Câmara do Funchal, a Região é “um laboratório de experiências e um ponto estratégico na expansão e descoberta de novos mundos, logo um lugar pioneiro. A Diocese do Funchal foi a primeira Diocese Global e foi assim que semeámos a primeira experiência da globalização. Acredito que temos a responsabilidade acrescida de recordá-lo e de trazer até nós esta centralidade, afirmando-nos no Mundo pelo conhecimento”, sustentou.

Paulo Cafôfo terminou sublinhando que é “essencial questionarmo-nos sobre qual é o nosso lugar no Mundo. A globalização começou aqui, mas e agora? É esta reflexão que queremos iniciar, repensando a Região e o seu lugar no mundo, mas eternizando o seu carácter pioneiro. A nossa expectativa é de que, em conjunto, com contributos regionais, nacionais e internacionais, possamos debater a nossa cultura, o nosso povo e o nosso lugar no mundo”.

A ficha de inscrição encontra-se disponível no link, https://docs.google.com/forms/d/1HkKI6n82MLkRl3Zp0YSok9F9TJGCEe5Bg-68775atHs/edit, e tem um custo de 5 euros.

O programa completo está disponível no site do evento em: https://lup983.wixsite.com/lugarespioneiros/programa