‘Congresso Internacional Lugares Pioneiros’ prossegue hoje no Funchal

O primeiro dia do ‘Congresso Internacional Lugares Pioneiros, Machico-Funchal: as primeiras Aldeias Globais’ decorreu esta sexta-feira, dia 29 de Março, no Fórum Machico.

Hoje o Congresso continua no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, a partir das 9h30.

Ao todo serão 29 conferências, com o professor e filósofo francês Gilles Lipovtsky a abrir as hostes com o tema ‘Cidades Globais – Cidades Educadoras’.

Ontem, o encontro foi marcado pela diversidade de temas e de abordagens, expressa em diversas sessões temáticas: história, educação, literatura, toponímia, ciência, gentes e memórias e pioneirismos vários, num total de 24 conferências, que decorreram paralelamente em duas salas, e que reuniram prelectores de diversas nacionalidades que reflectiram, estudaram e debateram a Madeira enquanto lugar pioneiro no mundo ao longo destes 600 anos de história.

Recorde-se que o evento, inserido na celebração dos 600 Anos da Descoberta da Região, relembra a importância estratégica de dois municípios - Machico e Funchal - na epopeia dos Descobrimentos e da globalização.

De realçar ainda que a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, estará presente na sessão de encerramento.