Confraria Enogastronómica da Madeira promove Região no nordeste de França

No próximo dia 16 de Fevereiro, a Confraria Enogastronómica da Madeira irá visitar a região francesa de Grand Est, na localidade de Val d`Ajol (no nordeste de França), onde irá participar no Capítulo da ‘Confrerie des Taste Andouiles du Val d`Ajol’.

Fundada a 30 de Abril de 2000 e filiada na Federação Nacional das Confrarias da Gastronomia Portuguesa, inicialmente como Academia e, mais tarde como Confraria Gastronómica, a Confraria Enogastronómica da Madeira tem como propósito de defender os pratos típicos da gastronomia madeirense aproveita estes eventos para juntar filiados e confrades em convívios gastronómicos.

Também são frequentes presenças em eventos organizados por outras confrarias, em Portugal e no estrangeiro, como é o caso doe evento da próxima semana