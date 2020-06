Confraria Enogastronómica da Madeira aprova contas de 2019 e novo regulamento interno

A CEM - Confraria Enogastronómica da Madeira, realizou no passado sábado, 20 de Junho, a sua Assembleia Geral Ordinária que havia sido adiada em virtude das restrições sanitárias de contenção à pandemia COVID-19. Os trabalhos retomaram agora com dois pontos na agenda: Apreciação e votação do relatório e contas referentes ao exercício de 2019 e apresentação e votação do novo regulamento interno da confraria.

Alcides Nóbrega, actual presidente da CEM, fez um balanço positivo ao ano 2019, considerando que foi dos mais marcantes da CEM, tendo sido efectivada a reestruturação dos estatutos, implementada a nova designação e o novo distintivo da confraria, para além da manutenção da actividade regional. Destacou ainda a presença da Confraria num evento oficial da FICB – Federação Internacional das Confrarias Báquicas e nos 57 eventos enogastronómicos fora da Região.

O Conselho Fiscal, representado pelo seu presidente António Rentroia, emitiu parecer favorável após análise cuidada ao relatório e enalteceu o bom trabalho desenvolvido. Todos os presentes concordaram com os resultados apresentados e aprovaram pelo terceiro ano consecutivo as contas de forma unânime.

Em seguida foi apreciado o novo regulamento interno que vem pormenorizar os actuais estatutos que foi igualmente aprovado por unanimidade.

No fecho da Assembleia, o presidente da confraria agradeceu a colaboração dos confrades ao longo destes anos e relembrou que a direcção, em fim de mandato, está a fazer “todos os esforços no sentido de concretizar o XX Grande Capítulo”, reagendado para Setembro de 2020. O presidente afirmou que apesar de ter havido algumas desistências, ainda há confrades nacionais e estrangeiros que mantém a vontade de participar, mas aguardam por informações mais concretas de como se irá proceder a entrada na Região e em que moldes o evento poderá ocorrer em Setembro.

A mesa da assembleia informou que o processo eleitoral previsto para Maio apenas irá realizar-se depois do Grande Capítulo, conforme indicam os estatutos da CEM.