Competitividade das empresas regionais reforçada com linha de financiamento de 15 milhões de euros

Foi durante a apresentação de um novo instrumento financeiro relacionado com os ‘business angels’ que o vice-presidente do Governo Regional anunciou o reforço da competitividade das empresas regionais e que, por isso, está a ser criada uma nova linha de instrumento financeiro no valor de 15 milhões de euros. Pedro Calado acrescentou, esta tarde, que o objectivo passa ainda pelo estímulo do empreendedorismo e capacidade inovadora, bem como da promoção da internacionalização das empresas regionais.

Quanto à apresentação da linha de financiamento a entidades veículo de ‘business angels’, que decorreu no Salão Nobre do Governo Regional, ficou expresso que o concurso deverá ser aberto até ao final desta semana, com as candidaturas a poderem ser apresentadas até o início de Abril. No total, serão disponibilizados 2,4 milhões de euros, numa parceria entre o Governo Regional de o Banco de Fomento (Instituição Financeira de Desenvolvimento).

No fundo, este financiamento visa apoiar em 85% o investimento feito por business angels em ‘startups’ e PME’s. “Apesar de ser um concurso internacional, Henriques Cruz, presidente da IFD, afimrou que “gostava que houvesse business angels madeirenses a apoiar empresas madeirenses”.