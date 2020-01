Como se livrar para sempre de 4 cheiros comuns?

Mesmo os ambientes mais acolhedores podem ser arruinados pelo mau cheiro. É importante que as fragrâncias usadas aprimorem o ambiente, em vez de mascarar cheiros menos favoráveis.

Felizmente, existem produtos de limpeza que podem ajudar a banir rápida e eficazmente os maus cheiros e odores.

Apresentamos as soluções que a Seta Verde Higiene, Lda. tem, para se livrar dos 4 odores indesejados mais comuns:

1.Cheiro do fumo de cigarro

Há alguns anos o fumo foi proibido dentro dos estabelecimentos. Mas, de tempos a tempos, o odor da fumaça do cigarro ainda entra - e é difícil neutralizá-lo. Como é que se livra do cheiro do fumo do cigarro?

Quando a fumo se entranha na mobília e cortinas de uma sala, a limpeza e a aspiração simples muitas vezes não resolvem o problema.

A solução é apostar em produtos que neutralizem o cheiro a tabaco. Um bom produto de carpetes e tecidos, um bom limpa-móveis e um bom multiusospara o chão podem resolver o problema do cheiro a cigarro.

Um produto de limpeza especializado para carpetes e tecidos pode também ser usado para remover manchas e nódoas, conforme necessário.

Ataque em todas as frentes, porque o fumo não conhece barreiras!

2. Urina

Normalmente sentimos satisfação quando entramos numa casa-de-banho limpa e cheirosa. As casas de banho são particularmente propensas a odores indesejados e persistentes, como a urina.

Então, como é que pode remover esse cheiro?

Atualize a sua abordagem de limpeza de casas de banho com um produto de limpeza que neutralize odores, como o nosso Ever Fresh de Maçã ou de Pinho, que erradica completamente os cheiros de uma casa-de-banho. É um detergente para áreas sanitárias, perfumado e muito espesso, recomendado para a limpeza diária e rotineira de sanitas, urinóis, pias e banheiras. Para os azulejos ou loiça pode também apostar no nosso CreamCleaner, um creme de limpeza com fragrância a limão.

Um aroma limpo e fresco é o sinal de um trabalho bem-feito.

O que são produtos de limpeza perfumados?

Usar um produto de limpeza perfumado é uma maneira rápida, eficiente e económica para acabar com os odores. No entanto, é importante lembrar que esses produtos mascaram os odores e nem sempre abordam a origem do problema.

Embora os produtos perfumados possam parecer uma solução rápida, você provavelmente descobrirá que precisa reaplicá-los.

O que são produtos de limpeza com neutralização de odor?

O uso de um neutralizador de odores é uma solução mais duradoura que aborda o núcleo do problema de odores. Os produtos neutralizantes tendem a usar métodos de limpeza biológica, com enzimas para tratar odores desagradáveis ​​ou indesejados na fonte.

E para ajudar a combater os odores da urina antes que eles ocorram, considere o uso de tapetes de urinol de longa duração que controlam os odores, ajudando a manter o urinol apresentável de várias maneiras, mantendo no ar um aroma agradável.

3. Humidade e Mofo

O cheiro característico de humidade e mofo pode instalar-se em todos os tipos de espaços e geralmente requer muito mais do que apenas abrir uma janela e deixar entrar ar fresco. Odores húmidos podem ser um indicador de problemas de ventilação, estruturais ou de construção.

Depois da fonte do cheiro húmido ser encontrada e tratada, o odor também deve desaparecer.

A solução passa principalmente pela prevenção. Essa prevenção prende-se com uma manutenção dos níveis de humidade através de uma ventilação adequada, do uso de tintas antifúngicas nas zonas mais suscetíveis e da devida manutenção das estruturas e revestimentos das paredes e mobiliário.

A limpeza de áreas contaminadas deve ser realizada com uma solução de lixívia e água com uma escova de dureza adequada de modo a não danificar a superfície. Esta solução deve ser mais forte ou mais fraca, conforme o nível de contaminação que quer erradicar. Deve sempre usar luvas, uma vez que a lixívia danifica a pele. Experimente a nossa lixívia TORNADO LT, que contém 5% a 6% de cloro ativo. Garantimos que é mais forte do que qualquer outra que encontre num supermercado!

Para erradicar mofo e humidade: Usando luvas, molhe a escova na solução de lixívia e passe pela superfície em movimentos circulares, de cima para baixo. Recomendamos o uso de uma escova de dentes para esfregar as juntas e cantos. De seguida, passe um pano limpo humedecido com água para limpar a área em questão, voltando a passar o pano por água limpa sempre que necessário.

Finalmente, enxague a superfície com água fresca, fornecendo a ventilação necessária para que esta seque o mais rápido possível. Após este procedimento, a limpeza de manutenção deve ser feita com um multiusos desinfetante SEM lixívia.

A lixívia deve voltar a ser utilizada se o bolor começar a aparecer novamente. Esta alternância de biocidas irá reduzir a possibilidade de resistência e inibe a reincidência do bolor e, até a sua eliminação.

4. Gordura

Com o tempo, as cozinhas e cantinas movimentadas podem assumir fortes odores alimentares, principalmente de gordura. Muitas vezes, o uso incorreto de produtos, ou mesmo utilizar produtos errados pode complicar a erradicação de odores provenientes de gordura.p

Aposte num desengordurante poderoso e tenha em mente que há diferenças no tipo de gorduras que normalmente uma cozinha apresenta. Um desengordurante heavy duty é aconselhado para fornos, grelhas e fogões, enquanto um desengordurante mais comum seja suficiente para limpar bancadas e mesões. Aconselhamos o nosso produto OVEN CLEANER, um poderoso desengordurante especialmente formulado para remover gordura saturada ou carbonizada em fornos, grelhas, exaustores e outros semelhantes. Adequado para retirar sujidade difícil em qualquer superfície em áreas alimentares.

Lembre-se que os pingos e respingos de gordura não se acumulam somente à volta das fritadeiras. Gavetas, utensílios, tábuas de corte, tudo em redor de uma fritadeira, frigideira, grelhas ou fogões fiocará com respingos de gordura que é necessário limpar. Essa gordura vai deixar um cheiro forte se não for neutralizada!

O poder do nosso desengordurante LIFT remove rapidamente a gordura e as manchas impregnadas numa variedade de superfícies duras. Não se esqueça que os desengordurantes precisam de tempo para atuar e que a gordura é um material espesso que pode não desaparecer numa primeira tentativa de limpeza, principalmente se for gordura acumulada.

Lembre-se também de passar um desengordurante no chão, porque além deste, também ser alvo de pingos de gordura, ainda os transportamos de um lado para o outro na sola dos nossos sapatos.

Como resultado, os odores oleosos serão eliminados e o piso ficará livre de manchas e menos escorregadio!

Lembre-se sempre de seguir à risca todos os procedimentos descrito nas Fichas Técnicas de todos os produtos de limpeza que compra, não só para garantir uma melhor limpeza, mas também para poupar dinheiro e garantir a sua própria segurança!

