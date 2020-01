Comissão de Utentes dá nota negativa a orçamento da saúde

Foi pela voz de Filipe Olim que a Comissão de Utentes do SESERAM deu conta, esta tarde, junto à Assembleia Legislativa, da sua insatisfação face ao decréscimo nas verbas adstritas à saúde através do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para este ano 2020.

Da análise feita, o porta-voz da Comissão de Utentes não tem dúvidas que “assistimos a uma diminuição da verba na ordem dos 13% comparativamente a 2019, já tendo em conta a dívida”, fazendo questão de destacar que apenas a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil viu a sua verba ser reduzida neste orçamento.

Mas as preocupações não se ficam por aqui, com Filipe Olim a referir o problema crescente das listas de espera, acreditando que os 5 milhões ontem anunciados por Pedro Ramos para o programa de recuperação de cirurgias serem manifestamente insuficientes para as reais necessidades. Em relação à polémica dos números de utentes à espera de cirurgias, os manifestantes criticam a falta de transparência da tutela, uma vez que desde Dezembro de 2018 não são conhecidas actualizações desses dados.

Reconhecendo a dificuldade na fixação de médicos, dada a ultraperiferia da Região, o grupo defende a oferta de benefícios atractivos para que estes e outros profissionais de saúde optem por ficar na Madeira, não descriminado os que já fazem parte dos quadros. Negando que com as críticas possam estar a pôr em causa as capacidades dos médicos.