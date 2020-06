CMF realiza sessão extra dos seminários online para empresários

A Câmara Municipal do Funchal organizou, durante o mês de maio, através do Balcão do Investidor, e em parceria com a consultora nacional Deloitte, quatro seminários online para empresários, com o intuito de reforçar o apoio ao tecido empresarial do concelho. A autarquia considera que a iniciativa camarária “foi um sucesso”, reunindo cerca de 270 empresários dos diversos sectores. Para 5 de Junho, às 11 horas, está marcada uma sessão extraordinária.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados desta iniciativa, procuramos, de forma particular, dentro do momento em que vivemos, estar presentes no apoio à retoma das actividades económicas, e é gratificante observar que os empresários do Funchal, e também de concelhos vizinhos, responderam de forma positiva a esta chamada, participando activamente, e até solicitando a realização de uma nova sessão, que prontamente acedemos”, referiu o presidente Miguel Silva Gouveia.

O próximo webinar de 5 de Junho, será subordinado ao tema ‘Impactos na Gestão e Boas Práticas – Desafios impostos pela covid-19’, um assunto que a CMF considera relevante para as empresas neste contexto de crise pandémica. Os interessados podem inscrever-se aqui

Após a inscrição, será enviado o link de acesso ao webinar, que decorrerá através da plataforma Zoom, com a duração de uma hora. Posteriormente, as gravações de todas as sessões, serão disponibilizadas na pagina do Facebook do Balcão do Investidor e neste site.

Todas as dúvidas relativas a esta iniciativa deverão ser encaminhadas para [email protected]