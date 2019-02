CMF realiza intervenções na rede de abastecimento de água nas freguesias da Sé e Santa Maria Maior

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa, através de uma nota de imprensa, as interrupções no abastecimento de água para os próximos dia devido a intervenções necessárias. Uma delas acontece, este sábado, dia 23 de Fevereiro, na Rua do Carmo, Rua Mary Jane Wilson e Travessa do Rego (freguesia da Sé), entre as 16 e as 23 horas. Outra, realiza-se, na próxima segunda-feira, dia 25 de Fevereiro, no Caminho do Meio, Caminho do Terço e Caminho das Voltas (freguesia de Santa Maria Maior), entre as 9 e as 19 horas.