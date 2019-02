CMF presenteia Serviço Técnico de Educação Especial no 50.º aniversário da instituição

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, recebeu, nos Paços do Concelho, representantes do Serviço Técnico de Educação Especial (STEE), num encontro inserido nas comemorações dos 50 anos de actividade daquela instituição que apoia crianças e jovens com deficiência intelectual, motora e multideficiência.

O STEE recebeu, na ocasião, uma histórica imagem de São Filipe Apóstolo, que será agora colocada na instalações da escola, no Solar dos Lemes, mais especificamente na Capela de São Filipe, uma das mais antigas do concelho, construída no séc. XVI.

O pedido de apoio para a aquisição da imagem foi formalizado à Autarquia pela Comissão de Honra das comemorações dos 50 anos do STEE, e Miguel Silva Gouveia considerou que o Funchal deveria “associar-se a uma data tão especial como esta e a uma escola que tem vindo a desenvolver, ao longo do último meio século, um trabalho tão fundamental com vista à inclusão de cidadãos com necessidades educativas especiais, quer seja na comunidade escolar, na sociedade e até no próprio seio familiar”.

O autarca não tem dúvidas de que esta “oferenda simbólica, mas com elevado valor histórico e artístico, dignificará o património cultural funchalense, num local particularmente apropriado” e finalizou o encontro endereçando votos de sucesso ao projecto, com a certeza de que o STEE “poderá contar sempre com o total apoio da Autarquia para valorizar a sua intervenção no Município, dentro daquelas que são as nossas competências”, frisou Miguel Silva Gouveia.