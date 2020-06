O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo vereador com o pelouro da Juventude e Desporto, João Pedro Vieira, entregou esta tarde, nos Paços do Concelho, os prémios aos vencedores dos campeonatos virtuais de futebol e ralis, competição que a Autarquia organizou durante o período de confinamento.

Miguel Silva Gouveia explicou que “esta foi uma iniciativa que surgiu no sentido de minimizar os impactos do confinamento domiciliário que a população estava a enfrentar, queríamos que dentro desta nova realidade, os participantes pudessem jogar em casa e seguros, mantendo vivas as actividades desportivas e a adrenalina. Os cerca de 350 participantes activos desta iniciativa mostram-nos que estes dois eventos foram um sucesso, e é gratificante saber que os torneios ajudaram a descomprimir e a diminuir os níveis de ansiedade durante este período conturbado e incerto”.

O autarca agradeceu a todas as entidades e parceiros que se associaram aos respectivos campeonatos, nomeadamente aos padrinhos, a futebolista Laura Luís e o piloto Miguel Nunes, e aos parceiros Weaver Gamming e MaisRalis.com, “mesmo que o contexto pareça difícil e complicado para manter alguma competição, com os parceiros certos e com o envolvimento de todos aqueles que se querem colocar aos lado das soluções, foi possível organizar estas competições, que tinham como grande propósito fomentar uma cultura de ética e fairplay entre todos os participantes”.

O Torneio FIFA 20 – Cidade do Funchal teve como grande vencedor João Carmelo, que derrotou na final João Afonso Vasconcelos. No Campeonato Virtual de Rali, o vencedor foi João Silva, seguido de Arnaldo Spínola, e Ricardo Ferreira. Relativamente aos sorteios que decorreram em ambas as competições, o premiado com a camisola da atleta madeirense Laura Luís foi Paulo Freitas, e o vencedor do Co-Drive foi Carlos Veríssimo, que no próximo sábado irá partilhar esta experiência a bordo do Skoda Fabia R5 Evo, do piloto da equipa PlayTotal Racing, Miguel Nunes.

O presidente terminou enaltecendo o excelente trabalho que tem sido realizado pela Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Ativo da Autarquia, salientando que “estas competições individuais e colectivas de jogos virtuais são para continuar, não com este contexto que agora vivemos, mas com o regresso à normalidade das nossas vidas, a Câmara Municipal do Funchal procura continuar a apostar na oferta destas iniciativas desportivas”.