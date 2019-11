CMF entrega bandeira verde Eco-Escolas a 37 estabelecimentos de ensino do Funchal

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Idalina Perestrelo, que tem a seu cargo a tutela do Ambiente, e a Vereadora com o pelouro da Educação, Madalena Nunes, entregaram, esta manhã, na Praça do Município, as bandeiras verdes do programa Eco-Escolas a 37 estabelecimentos de ensino do concelho, relativas ao ano lectivo 2018/2019.

Idalina Perestrelo agradeceu na ocasião “todo o trabalho que as escolas têm vindo a fazer no domínio da educação para as problemáticas do ambiente, pelo empenho com que se dedicam a esta causa, são pequenas sementes que deixamos, mas elas aos poucos multiplicam-se e estes pequenos gestos são, no fundo, um trabalho essencial e importante no auxilio ao nosso planeta”.

Perante uma plateia maioritariamente composta por alunos e professores, a vice-presidente alertou ainda para a necessidade de mudar os nossos hábitos. “Precisamos da contribuição de todos, podemos começar nas nossas casas, é preciso reciclar, poupar energia, poupar água, este planeta precisa de nós, e, obviamente, nós precisamos dele”, vincou.

O programa Eco Escolas é vocacionado para a Educação Ambiental e para a Cidadania e tem como grande objectivo encorajar acções e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos estabelecimentos de Ensino, em benefício do Ambiente. Anualmente, o Município colabora com as escolas na implementação do referido programa, através da promoção de actividades de educação ambiental e visitas de estudo, entre outras.