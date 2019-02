CMF critica prioridades do Governo Regional

Depois de Setúbal e da Lourinhã, o Funchal foi a cidade escolhida para o 3.º Encontro Nacional das Cidades Resilientes. Neste evento, que se iniciou no dia em que foram assinalados nove anos da aluvião que assolou a Madeira, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal lembrou que existe um conjunto de obras referenciadas desde o dia 20 de Fevereiro de 2010 que se encontram por realizar, criticando as prioridades do Governo Regional.

“Não posso aceitar que se aplique dinheiro da Lei de Meios a reconstruir parques de estacionamento quando ainda temos nas zonas altas um conjunto de ribeiros junto a casas cujo a canalização ainda está por fazer”, referiu, questionando a forma como têm sido utilizadas estas verbas referentes à Lei de Meios.

Miguel Silva Gouveia adiantou ainda que existe um conjunto de obras que têm sido realizadas pela autarquia e garantiu que irá manifestar este desagrado à entidade responsável.

Além desta intempérie, o vereador lembrou os incêndios que assolaram a cidade e referiu que ainda neste trimestre será feito, no Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal um juramento para a nova escola de bombeiros. Além dos recursos humanos adiantou que a Câmara Municipal do Funchal tem também um investimento de 700 mil euros em viaturas de combate a fogos florestais. “ Houve uma viatura ligeira que já foi entregue no final do ano passado e temos agora três veículos pesados de combate a incêndios florestais que já se encontram na Região e que estarão também ao serviço da comunidade”, disse.

“As cidades são tão resilientes quão resilientes são as pessoas que nela vivem”

Na sessão de abertura do 3.º Encontro Nacional das Cidades Resilientes, que se estende até à próxima sexta-feira, o vice-presidente da CMF salientou que este é o reconhecimento, por parte da Rede Nacional das Cidades Resilientes, do trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos, mas sublinhou que “as cidades são tão resilientes quão resilientes são as pessoas que nela vivem”.

Miguel Silva Gouveia acredita que o Funchal está mais resiliente de ano para ano, também porque “há melhores meios, mais recursos humanos e um maior conhecimento em termos de ordenamento do território”.