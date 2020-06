CMF avisa que trabalhadores da Frente Mar Funchal poderão não ganhar o mesmo quando reintegrados nos quadros da autarquia

Oposição levanta dúvidas com a alteração do Mapa de Pessoal, sobretudo com a reintegração dos trabalhadores da Frente Mar Funchal.

Raquel Coelho do PTP considerou a proposta da 1a Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2020 um “cheque em branco”, referindo-se à “pesada herança” que é a Frente MarFunchal (FMF) também decorrente da gestão “deixada pelo PSD”, apontou.

O vereador Rúben Abreu esclareceu que a integração dos trabalhadores da FMF na CMF será feita por concurso “reservado” somente a estes trabalhadores.

Já o presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia deixou claro que a remuneração destes trabalhadores será de acordo com a carreira que venham a integrar, ou seja, não é garantido que venham a ter salários idênticos aos auferidos na FMF quando transitarem para o quadro da autarquia.

“Não terão os salários garantidos na mesma medida que têm hoje quando transitarem para a CMF”, afirmou.