Clube Naval do Funchal arranca época balnear com duas bandeiras de excelência

Estão hasteadas no Complexo Balnear da Quinta Calaça, no Funchal, as Bandeiras Azul e Praia Acessível Praia para Todos, que simbolizam a excelência e marcam, a partir de hoje, a qualidade da praia do Clube Naval do Funchal (CNF).

A época balnear do CNF arranca com duas grandes inovações, nomeadamente, a remodelação/ decoração do bar/restaurante com materiais em madeira e vime, substituindo os materiais de plástico assim como as palhinhas de massa.

Alternativas amigas do ambiente, fruto da política de inovação e da campanha ‘plástico zero no CNF’, que recentemente foi apresentada aos sócios com a venda de garrafas reutilizáveis, ostentando o logotipo oficial do CNF e possibilidade de personalização.