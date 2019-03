Clínica ’Quadrantes’ avança com processo contra “acusações delirantes” de Rafael Macedo

A sociedade ‘Joaquim Chaves Saúde’ (JCS), proprietária da clínica Quadrantes, confirmou, esta tarde, através de comunicado, que vai processar judicialmente o director da unidade de Medicina Nuclear do SESARAM Rafael Macedo pela prática dos crimes de difamação e calúnia, “tendo por base as declarações falsas que aquele fez na reportagem da TVI e que continua a fazer, sem qualquer limite sobre o que é a verdade ou a mentira e causando um alarme perfeitamente irresponsável sobre toda a população da RAM e um ataque directo e persecutório em concreto” à referida empresa prestadoras de serviços de saúde.

A mesma entidade revela que está também a ultimar uma participação à Ordem dos Médicos a propósito da “prescrição falsa que chegou à Quadrantes em mãos da jornalista Paula Gonçalves Martins, a qual constava de assinatura e vinheta de um Dr. Rafael Silva, que suspeitamos ser o Dr. Rafael Macedo”. A ‘Joaquim Chaves Saúde’ explica que “não necessitando a jornalista Paula Gonçalves Martins dos exames que constavam da prescrição, configura-se no mínimo como altamente questionável do ponto de vista ético que um médico, na posse de conhecimento de que está a emitir uma prescrição falsa apenas para cumprimento de objectivos que o servem a nível pessoal, ainda assim o faça e declaradamente”. Que por isso que a Ordem dos Médicos averigúe e decida sobre aquilo que lhe “parece impensável do ponto de vista ético e deontológico de ser levado a cabo por um médico”.

A empresa do sector garante que irá até às últimas consequências do ponto de vista legal pois considera que houve dolo de Rafael Macedo, pois “manipulou propositadamente números e dados, algo que pode facilmente ser comprovado, com a facilidade com que se desmentiu claramente os dados que deu à TVI”. Constata ainda que o médico da Medicina Nuclear “continua a produzir acusações delirantes em todas as plataformas a que consegue aceder, num ritmo imparável e frenético nas suas redes sociais”, uma das quais é que entre os sócios da clínica privada estão personalidades conhecidas da vida social e económica madeirense. A ‘Joaquim Chaves Saúde’ sublinha que tal “é totalmente falso e é realidade que só existe na sua cabeça”, já que se trata de um grupo de “gestão familiar” e “acima de qualquer suspeita”.

A clínica JCS termina o seu comunicado com vários indicadores sobre a sua actividade na Madeira e faz uma comparação com o serviço da unidade de Medicina Nuclear do SESARAM. Assim, em 15 meses, a unidade de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça realizou um total de 820 exames, sendo que a Unidade de Medicina Nuclear da ‘Joaquim Chaves’ realizou um total de 344 exames no mesmo período. A média anual de exames de medicina nuclear feitos na empresa privada não ultrapassa os 473. A ‘Joaquim Chaves’ cobrou à Região, no ano de 2018, cerca de 94.000 euros por este tipo de exame. Só os custos das manutenções de equipamentos são superiores a 64.000 euros.

A empresa descreve também que a sua Unidade de Medicina Nuclear resultou de um investimento de 1 milhão de euros, feito por pedido de Miguel Ferreira, então presidente do SESARAM. Após a abertura da unidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a ‘Joaquim Chaves’ comunicou ao Governo Regional a intenção de terminar com a valência de Medicina Nuclear, sendo que “as autoridades da Região solicitaram que tal não fosse feito”.

Os exames de Medicina Nuclear representam menos de 10% da facturação da Unidade de Radioncologia da Madeira e nunca foram um “negócio de milhões”. O exame de pesquisa de gânglio sentinela existe desde 2009 na RAM, na Unidade Quadrantes. “Foi possível a centenas de doentes terem acesso a ele. O Dr. Rafael Macedo mentiu ao afirmar que o exame não estava disponível até ao início da sua actividade na Unidade do Hospital Nélio Mendonça, bem como mentiu ao dizer que havia dezenas de casos de mulheres sujeitas a esvaziamentos ganglionares, uma vez que o exame esteve disponível”, conclui a empresa, que assegura que o seu papel “é ao lado dos doentes da Madeira, oferecendo-lhes o melhor em cada dia, nas duras batalhas que têm naquele momento.

Desde o início da actividade, em 2009, até ao momento, a JCS tratou 4.317 doentes oncológicos e realizou 4.769 exames de Medicina Nuclear. “Inúmeras vidas salvas, sem terem que se deslocar do seu meio familiar”, acrescentou o presidente do Conselho de Administração JCS.