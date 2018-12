Clínica de Santa Catarina é, a partir de agora, Hospital da Luz Funchal

Fundada em 1963, a Clínica de Santa Catarina, no Funchal, foi a adquirida em Março de 2017 pelo Grupo Luz Saúde, que vem agora anunciar a mudança de nome daquela infra-estrutura para Hospital da Luz Funchal.

“Situado numas das zonas mais centrais do Funchal e equipado com as mais recentes tecnologias, o

novo Hospital da Luz Funchal disponibiliza uma oferta alargada de cuidados de saúde, contando com

a colaboração de alguns dos melhores especialistas da Região Autónoma da Madeira”, refere um comunicado do Grupo.

Neste momento, e após ter sido alvo de uma remodelação profunda em diversas áreas, a clínica tem em funcionamento salas para consultas de diversas especialidades médicas e cirúrgicas, meios complementares de diagnóstico modernos, uma unidade de internamento e um bloco operatório que, em breve, estará ainda melhor preparado para a realização das mais diferenciadas cirurgias.

O Hospital da Luz Funchal presta ainda cuidados de atendimento urgente, um serviço que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas.

No conselho de Santa Cruz, a Luz Saúde adquiriu também a Policlínica do Caniço, agora designada

Hospital da Luz Clínica do Caniço, que funciona em estreita ligação com o Hospital da Luz Funchal.

O Hospital da Luz Clínica do Caniço disponibiliza igualmente cuidados de saúde ambulatórios diversificados, com consultas de diversas especialidades médicas e cirúrgicas e meios complementares de diagnóstico. Tem ainda um serviço de Medicina do Trabalho, que está autorizado a prestar serviços externos na área da segurança e saúde no trabalho.

De referir ainda que o Hospital da Luz Funchal e o Hospital da Luz Clínica do Caniço têm acordos celebrados com as principais seguradoras, sistemas complementares de saúde e equiparados.