Cláudia Aguiar é sexta na lista do PSD para as ‘europeias’

Cláudia Monteiro de Aguiar vai repetir o sexto lugar na lista do PSD candidata às eleições europeias de 26 de Maio. A eurodeputada madeirense ocupará um lugar que, a cumprir-se as previsões das últimas sondagens, garante a eleição para mais um mandato no Parlamento Europeu.

O lugar a ocupar pela candidata indicada pelo PSD-Madeira foi discutido, ontem, ao longo do dia, entre Miguel Albuquerque e o líder nacional, Rui Rio. Também ontem, esteve na Madeira o secretário-geral do partido, José Silvano, para uma reunião com o secretariado do PSD-M.

As sondagens divulgadas no mês passado apontam para a eleição de nove eurodeputados pelo PS (mais um do que nas eleições anteriores), seis pelo PSD, três pela CDU, dois pelo CDS e um pelo BE.