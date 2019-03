CINM é tema forte no ‘Debate da Semana’ na TSF-Madeira

Depois das 12 horas deste sábado, na rádio TSF há ‘Debate da Semana’, programa em que o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) será tema de conversa. As mudanças operadas na Administração, o modelo de negócio, os auxílios de Estado e as consequentes nebulosas que pairam sobre a Zona Franca serão temas de debate.

Tudo porque a Comissão Europeia instaurou um procedimento de investigação ao Centro Internacional de Negócios da Madeira que põe em causa o futuro deste regime e de todas as empresas que aqui operam. Nunca as acusações e os riscos de saída das empresas da Madeira foram tão graves o que está a preocupar várias forças vivas da sociedade, que nalguns casos estão a pedir às empresas madeirenses para demonstrar a importância do CINM para a economia regional e nacional através do envio de comentários e testemunhos à Comissão Europeia.

Ainda em análise no ‘Debate’ está questão do Mercado Municipal que a Câmara do Funchal quer renovar com a oposição do PSD, a ADSE na Madeira e a inoperacionalidade do Aeroporto na última segunda-feira, mais uma vez sem plano de contingência e as suas repercussões no turismo da Madeira.

São comentadores esta semana, Miguel Silva Gouveia, João Paulo Marques e José Manuel Rodrigues.

O programa conduzido por Leonel de Freitas tem reposição amanhã depois das 13 horas.