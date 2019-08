Cinco números que marcam esta segunda-feira

30

Bombeiros – A Madeira disponibilizou uma força de 30 bombeiros para ajudar a combater os incêndios nas Canárias.

9.000

Concerto – A Câmara Municipal do Funchal informou que a lotação do concerto de amanhã, de James Arthur, foi fixada em 9.000 pessoas.

400

Protocolo – O SESARAM e o Instituto de Segurança Social da Madeira celebraram um acordo para cedências de 25 enfermeiros para cinco lares, com 400 utentes.

1.555

Enfermeiros - O secretário regional da Saúde garantiu que o descongelamento de carreiras beneficia 1.555 enfermeiros.

1,292

Combustíveis – no segundo trimestre de 2019 o preço do gasóleo praticado na Madeira foi de 1,292 euros, superior ao período homólogo de 2018. Já a gasolina de 95 octanas teve um preço médio de 1,516 euros, inferior ao do ano passado.