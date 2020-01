Cinco números desta terça-feira

20

A aluvião de 20 de Fevereiro de 2010 é tema para um ciclo de conferências e debates públicos organizados, a partir desta semana, pela CDU/Madeira.

2,4 milhões é o investimento da Câmara Municipal do Funchal no projecto de controlo e monitorização de fugas nas redes de águas do Funchal, associado a um sistema de telegestão.

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) emitiu alertas relativos a dois brinquedos ‘slime’, devido à presença de níveis elevados de um componente químico --denominado boro. Trata-se do ‘Air Clay’, da marca Maso, e do ‘Slime’, da marca Popular.

O Funchal foi a primeira cidade a acolher, hoje, o wokshop ‘Every Story Matters’ / Cada História Conta. Uma iniciativa que percorrerá 15 localidades em todo o país para promover a inclusão através da literatura para crianças e jovens.

O Marítimo anunciou hoje a contratação do médio colombiano Juan Mosquera, o terceiro reforço no mercado de Janeiro, depois de Joel Tagueau e Diego Moreno.