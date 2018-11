Cientistas reúnem-se no Funchal para debater as aplicações dos nanomateriais na saúde humana

De 30 de Novembro a 2 de Dezembro, o Funchal vai receber a segunda edição da conferência MAD-Nano18: Madeira International Conference on Emerging Trends and Future of Nanomaterials for Human Health, organizada pelo Centro de Química da Madeira (CQM) em parceria com a FCT- Fundação para a Ciência e Tecnologia e a ARDITI- Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

São mais de 60 os participantes, de 12 países, que vão estar presentes na MAD-Nano18, que vai decorrer, uma vez mais, no VidaMar Resort Hotel Madeira, no Funchal e cuja sessão de abertura está marcada para as 09h30, do dia 30 de Novembro.

À semelhança da edição anterior, a MAD-Nano18 tem como objectivo criar um fórum alternativo e informal, entre cientistas seniores e juniores, para compartilhar o atual estado da arte na utilização dos nanomateriais para a saúde humana. Para além disso, a conferência pretende afirmar-se como um espaço para a criação de novas redes e colaborações entre os participantes, apresentar e discutir os mais inovadores nanomateriais e abordagens que possam ser utilizadas, agora ou num futuro próximo, para o diagnóstico e tratamento das diferentes doenças que afectam a humanidade, particularmente as populações com menor acesso aos cuidados de saúde.

Comparativamente a 2016 regista-se, este ano, um aumento no número de participantes e países representados. Neste sentido, e prosseguindo o movimento de globalização científica e tecnológica iniciado há séculos na Região, o objectivo do CQM é continuar a crescer, fazendo da conferência MAD-Nano e do Arquipélago da Madeira, um farol no que toca ao presente e ao futuro dos nanomateriais para aplicações na saúde humana.