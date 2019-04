Chuva motiva aviso amarelo para hoje a partir do meio-dia

A costa Norte, a Costa Sul e as regiões montanhosas estarão a partir do meio-dia de hoje sob aviso amarelo devido à precipitação, estando previstos aguaceiros que podem ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada até às 0 horas de quarta-feira, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê para esta terça céu geralmente muito nublado, e como referido, períodos de chuva ou aguaceiros, que podem ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial a partir da tarde. O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Leste, tornando-se moderado a forte (25 a 45 km/h) a partir da tarde, com rajadas até 70 km/h no final do dia. Nas terras altas, o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h), tornando-se forte (40 a 55 km/h) a partir do meio da tarde, com rajadas até 80 km/h no final do dia. Para hoje está prevista pequena descida da temperatura máxima, em especial nas terras altas.

Quanto ao Funchal, conte com céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, que podem ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial a partir da tarde e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Leste. A temperatura máxima não vai além dos 19ºC, 15ºC de mínima, os mesmos valores para o Porto Santo. 19ºC de máxima tem também Santa Cruz, mas a mínima será de 14. Machico e Caniçal estão hoje com temperaturas entre os 14ºC e os 18ºC. Porto Moniz e Ponta do Pargo entre os 13ºC e os 18ºC, São Vicente entre os 12ºC e os 19ºC e Santana entre os 12ºC e os 17ºC. Melhor estão Câmara de Lobos e Ponta do Sol com mínima de 15ºC e máxima de 21ºC.

No mar, a água esta entre os 19ºC e os 20ºC, com ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros, passando a ondas de Nordeste a partir do meio da tarde na costa Norte, e com ondas de Sul/Sudoeste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Sueste.