Chuva e vento a ‘ameaçar’ atingir níveis de ‘alerta’ na previsão deste domingo

Chuva, vento e agitação marítima devem marcar o estado do tempo na Região nos próximos dias. Amanhã, domingo, a chuva reaparece durante o dia, devendo ser mais intensa entre o final da manhã e o meio da tarde. Com o anoitecer, a chuva deverá dar lugar ao vento forte, que poderá de novo fustigar a zona do Aeroporto da Madeira.

Enquanto isso o mar também deverá agitar-se, sobretudo na costa Norte, onde já está previsto ser emitido aviso amarelo para a ondulação que se fará sentir neste sector do Arquipélago. A evolução da previsão do estado do tempo poderá também determinar a emissão de avisos meteorológicos, primeiro para a precipitação que dá indícios de poder ser forte durante o dia deste domingo, depois para o vento, que deverá soprar com intensidade a partir do cair da noite.

Ao DIÁRIO, Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, acaba de confirmar que “amanhã chove, praticamente o dia todo”, mas em particular “entre as 09:00 e as 15:00 poderá ser o período de maior intensidade de precipitação”, admitiu o meteorologista.

Períodos de chuva a partir do meio da manhã, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde, em especial nas vertentes norte e terras altas, é a previsão do IPMA para este domingo na Madeira.

Questionado sobre a eventual emissão de alerta, cauteloso, afirmou que “por agora (meio-dia) não está previsto a emissão de aviso”.

Depois da chuva deverá ser o vento o principal factor climático a merecer preocupação. “Quando deixar de chover o vento passa de Sudoeste para Norte e aumenta muito rapidamente. A previsão aponta para vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte (25 a 45 km/h) do quadrante norte, com rajadas até 80 km/h nas terras altas, a partir do meio da tarde. Além das regiões montanhosas, Victor Prior admite que o Aeroporto da Madeira também venha a sofrer com o vento “que vai estar forte” sobretudo durante a noite. Neste caso também não descarta a possibilidade de vir a ser emitido aviso.

Para já dá apenas como certa a emissão de aviso amarelo para o estado do mar na costa Norte da Madeira na segunda-feira, dia que deverá começar com ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando para 3 a 4 metros a partir da tarde. Convicto que esta previsão “já não vai variar muito”, eis a razão de ‘antecipar’ o aviso a ser emitido para o estado do mar.

Em relação às temperaturas do ar, as previsões apontam para pequena descida na segunda-feira.