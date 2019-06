Este fim-de-semana decorra a festa do Espírito Santo, na paróquia do Loreto.

Nos diversos sítios da paróquias as populações estão reunidas a fazer as típicas charolas, são mais de 60 que amanhã irão chegar ao adro da Igreja do Loreto.

A tradição mantém e a dedicação e valorização é transmitida aos mais novos.

Esta tarde muitas choralas estavam já prontas, outras serão acabadas pela noite dentro e ainda outras de maior dimensão só amanhã de manhã estarão prontas.