Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros na Costa Norte, zonas montanhosas e Porto Santo

Bom dia. Segundo a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nesta segunda-feira, para a Região Autónoma da Madeira, o céu apresentar-se-á muito nublado nas vertentes Norte e na ilha de Porto Santo, havendo mesmo a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no Norte, nas zonas montanhosas e na ilha do Porto Santo.

O vento soprará de fraco a moderado (até 30 km/h) de Nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) em alguns locais montanhosos e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

Ainda de acordo com o IPMA, ocorrerá uma pequena descida da temperatura máxima nas zonas montanhosas e nas vertentes norte da ilha da Madeira.

Estado do Mar:

Costa Norte: Ondas de Norte com 1,5 a 2 metros;

Costa Sul: Ondas de Sul com 1 metro;

Temperatura da água do mar: 22/23ºC.