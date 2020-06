Céu com nuvens e 25ºC de temperatura máxima hoje

Períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas, que poderão ser por vezes fortes até início da manhã e possibilidade de ocorrência de trovoada no mesmo período. É este o tempo esperado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta ainda vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Norte. No Funchal o dia será marcado por períodos de muitas nuvens e a chuva, a cair será durante a manhã. O vento vai soprar fraco e a temperatura máxima vai atingir os 25ºC.

O Porto Santo deverá chegar aos 24ºC.

No mar, as ondas não são razão para não ir a banhos, serão de Noroeste com 1 metro a Norte e de Sudoeste inferiores a 1 metro, estando a temperatura da água nos 21/22ºC. Mas tanto a ilha da Madeira, como a do Porto Santo estão hoje com radiação muito elevada, a Madeira com índice 9, o Porto Santo com 10, numa escala de 1 a 11+.